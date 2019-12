Kontrakt til Aas Mek Versted

Aas Mek Verksted i Vestnes harr inngått ei kontrakt med Brønnbåt Nord Lofoten AS på bygging av ein ny brønnbåt. Båten skal stå klar i november 2021 og vil vere eit skip som har stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy. Båten er spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område.