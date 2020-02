Kontrakt til 300 millioner

En ny avtale sikrer IT-tjenester til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Helse Midt-Norge IT er valgt som hovedleverandør med ansvar for 70 IKT-leveranser til akuttsjukehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Kontrakten er på 300 millioner kroner. Ifølge sjukehusdirektør Øyvind Bakke har det vært viktig for Helse Møre og Romsdal å velge en leverandør som kan sørge for en trygg og god gjennomføring av leveransene.