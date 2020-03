Kontrakt skrevet under med Kleven

Kontrakten om overtakelse av hurtigruteverftet er skrevet under i dag. Ledelsen i DIV-group fra Kroatia er på plass hos Kleven verft i Ulstein. Arbeidet med overtakelsen har tatt lengre tid enn planlagt. Kleven Verft i Ulstein har levert sitt siste hurtigruteskip. Finansdirektør i Kleven Ola Beinnes Fosse sier det blir utfordringer, men de har positive forventninger. – Vi vet det kommer til å bli utfordringer med å integrere to kulturer, men vi er fornøyd med planene til DIV-group, sier Fosse. DIV-group har som mål å få det første store prosjektet på plass i 2022 og da kan de ha rundt 1000 arbeidere. I dag er det 450 arbeidere på Kleven. Fra 2015 til og med 2018 gikk verftet med et samlet underskudd på 1240 millioner kroner før skatt.