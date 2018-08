Kontrakt på brønnbåt

Skipsverftet Aas Mek. Verksted A/S i Vestnes har inngått kontrakt med Kerko Seatrans AS, på bygging av brønnbåt. Brønnbåten skal bygges av verftets eget design. Brønnbåten skal få en lastekapasitet på 3000 m³, som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Kontrakten gjør at verftet har full sysselsetting til sommeren 2020, skriver verftet i en pressemelding.