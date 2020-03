Kontrabeskjed til helsepersonell

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort en konkret vurdering av smitterisikoen til personen som var smittet av korona og som var på konsert og pub i Molde lørdag kveld. De anser nå smitterisikoen som svært liten og mener at det ikke er nødvendig at gjester på konserten settes i karantene. De mener heller ikke at helsepersonell trenger å være i karantene og Molde kommune ber derfor helsepersonell om å gå på jobb som vanlig. De fire som var i nærkontakt med den smittede anbefales hjemmekarantene i 14 dager. Dersom noen utvikler symptomer som feber eller luftveisinfeksjon de første 14 dager etter konserten, bør de testes og være isolert frem til avklaring, lyder rådet fra Helsedirektoratet videre.