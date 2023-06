Konsulentselskap fråskriv seg skuld

Prosjektleiinga i Kristiansund kommune ga grønt lys for å bygge ei bratt tribune på Atlanten stadion. Det skriv konsulentselskapet Cowi i si forklaring til kommunen etter at det viste seg at tribuna blei brattare enn regelverket. Kommunen ønskjer førebels ikkje å seie noko om kva dei trur gjekk gale eller kven som har skuld i at tribuna blei for bratt, skriv tk.no.