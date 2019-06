Konsesjon på krill

Bedrifta Fish Group of Norway fra Vigra fikk i dag konsesjon på å fiske krill i Sørishavet. Selskapet fikk først avslag, men klaga, og fikk deretter ja.

Nå vil Fish Group of Norway bygge både krillbåt og prosessanlegg for foredling lokalt, slik at de kan starte fisket. – Det er en oppstartsfrist på tre år så det må vi prøve å rekke på den tiden, sier daglig leder i Fish Group of Norway, Nils Molnes.