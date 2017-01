Konsekvensutgreiing også for Møre

– Politikarane må ikkje gløyme å ta med ei konsekvensutgreiing for Mørekysten når dei ser på ei utviding av oljeaktiviteten, seier administrerande direktør Audun Maråk i Fiskebåt. Han viser til at dette er viktige område for norsk vårgytande sild, sei og hyse. – Desse områda er sårbare og viktige for store delar av fisket, seier Maråk.