Konkurserstatning på 351 millionar

Bustyret etter konkursen ved Kleven-verftet i Ulstein i fjor vil setje fram erstatningskrav på 351 millionar kroner mot den tidlegare styreleiaren og eigarselskapet. Det skriv Sunnmørsposten etter at bustyrar Bjørn Åge Hamre i dag la fram rapporten frå bustyret. Kleven var eitt av dei største skipsverfta i Møre og Romsdal, og blei i mars i fjor seld frå Hurtigruten til det kroatiske industrikonsernet DIV Group. I juli blei verftet med 400 tilsette slått konkurs. Selskapet hadde då ei gjeld på 300 millionar kroner, blei det opplyst. Den Agder-baserte Green Yard Group tok over Kleven Verft i fjor sommar. Langset AS tok over Kleven Maritime Contracting (KMC) og sikra vidare arbeid for KMC-delen.