Konkurs i Brattvåg-selskap

14 mister jobben etter at det blir åpnet konkurs i Brattvåg-selskapet System-Electro, skriver Sunnmørsposten. Ifølge avisa har styret i System-Electro AS gått til tingretten og bedt om at det blir åpnet konkurs i selskapet.

System-Electro har drevet elektrisk installasjonsarbeid siden 2008.