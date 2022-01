Konkurrerer om å utbetre riksveg 13

14 firma ynskjer å gjera riksveg 13 mellom Kinsarvik og Kyrkjenes breiare. Det melder Statens vegvesen. Blant dei er firmaet Aurstad Tunnel AS frå Hovdebygda. Breidda på vegbanen mellom Kinsarvik og Kyrkjenes er enkelte plassar heilt nede i 4 meter. No skal det utvidast til 7,5 meter på heile strekkja. Anleggstida er sett til om lag to år, med planlagd sluttdato mai 2024.