Kongshaug attvalt i Bondelaget

Konrad Kongshaug frå Averøy er attvalt som fylkesleiar, medan Anna Håland Berget frå Rauma er valt til ny nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag. Det er klart etter fylkesårsmøte i Bondelaget i helga. Under møtet blei Kari Redse Håskjold frå Volda utnemnd til æresmedlem i Bondelaget. Dette blei ho for lang og tru teneste og for ulike roller i blant anna Volda Bondelag, fylkesstyret og Noregs Bondelag. – Kari har vore ein arbeidsvillig, kunnskapsrik og engasjerande talsperson for bøndene og landbruket i Møre og Romsdal, står det i grunngivinga.