Det var avisa Synste Møre som først melde om saka.

Då skipet segla inn Vanylvsfjorden hadde det flagget til topps. Når det blir flagga på Kongeskipet er ein eller fleire av dei kongelege om bord i skipet.

Tysdag morgon var det fleire som fekk sjå Kongeskipet i Vanylven på Sunnmøre. Foto: Heidi Endal. Du trenger javascript for å se video. Tysdag morgon var det fleire som fekk sjå Kongeskipet i Vanylven på Sunnmøre. Foto: Heidi Endal.

Laurdag 31. august blir kongefamilien til stades når prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger.

Frå før av er det kjent at Kongen, Dronninga, Kronprinsen, Kronprinsessa, Prinsesse Ingrid Alexandra, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Astrid skal delta.

Feiring over fleire dagar

Bryllaupsfeiringa startar allereie i Ålesund på torsdag.

Der skal brudeparet og gjestane møtes til ein «bli kjent-fest» – på Hotell 1904.

Kongehuset har opplyst at delar av familien vil vere til stades under arrangementet i Ålesund. Kongeparet skal ikkje vere med på dette arrangementet, etter det NRK erfarer.

Kronprinsparet skal vere med på heile feiringa.

– Ja, vi kjem torsdag, og blir til søndag morgon, bekrefta kronprins Haakon på måndag. Han sa samtidig at han gler seg til feiringa.

Fredag skal brudeparet og gjestane reise vidare med båt frå Ålesund til Geiranger, der det seinare på kvelden skal vere ein lukka fest.

Temaet for festen er latinamerikansk salsa, ifølge Hello Magazine.

Bryllaupsfesten startar på hotell 1904 i Ålesund på torsdag. Foto: Frederik Winness Ringnes / NRK

Prest skal vie paret

Det er sokneprest Margit Lovise Holte vie Märtha Louise og Durek Verrett på laurdag.

– Eg blei glad og æra over at dei ville gifte seg i ein kyrkjeleg seremoni og at dei ville ha meg som prest, har ho tidlegare sagt til NRK.

Holte og Märtha Louise blei venninner for 19 år sidan og sidan har dei halde kontakten.

Bryllaupet skal skje utandørs på Vinjevollen i Geiranger, medan bryllaupsfesten blir på Hotell Union Geiranger.

Har førebudd seg i lang tid

Møre og Romsdal politidistrikt har budd seg på bryllaupet i lang tid og har bedt om ekstra løyvingar frå Politidirektoratet.

Ordførar i Stranda, Einar Arve Nordang, seier dei har gjort ulike sikkerheitstiltak i forkant av bryllaupet.

Dei forventar at det vil bli mykje folk i Geiranger i helga i samband med prinsessebryllaupet.

– Først og fremst har vi rådført oss med politiet. Det byrja vi med før jul. Vi har også hatt jamlege møter med politiet der vi har gått gjennom sikkerheita. Dei har mellom anna gitt oss råd om kva vi bør gjere, seier ordføraren.

Ordførar i Stranda, Einar Arve Nordang, seier at han skal vere på plass i Geiranger i helga. Foto: Stranda kommune

Nordang vektlegg at dei er vande til at det er mykje besøkande i turistbygda, men at dei har førebudd seg ekstra før helgas arrangement.

– Det blir mellom anna sett opp eit sikringsgjerde når det blir mykje trafikk til og frå kaia. Vi har også ein avtale med Røde Kors om at dei skal stille med sanitetsvakter. I tillegg har vi ein normalt god beredskap. Men ein må også planlegge for dei tinga ein ikkje håper skal skjer.

Har seld rettane

Det britiske kjendisbladet Hello Magazine har sikra seg bilderettane når Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg.

I tillegg har Netflix bekrefta at dei er i gang med ein dokumentar om paret og bryllaupet.

Kongefamilien har reservert seg frå å bli filma og tatt bilde av.