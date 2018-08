Kongepokal til Warholm

Karsten Warholm fikk kongepokalen under NM i Byrkjelo. Warholm står med to gull denne helgen, på 400 meter flatt og 400 meter hekk. – Dette er helt fantastisk, sier Warholm, til NRK. Dette er fjerde året på rad at 22-åringen fra Ulstein får kongepokalen. Spydkasteren Sigrid Borge fikk årets kongepokal for kvinner.