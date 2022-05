Kongeparet kjem til fylket

Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30. august til 1. september 2022. Det opplyser Statsforvaltaren. Fjord, Sykkylven, Vanylven, Sande og Hareid kommune får besøk. Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen. Detaljert program for turen er under arbeid, og vil bli offentleggjort seinare, opplyser Statsforvalteren.