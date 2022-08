Kongeparet besøker fylket

Kongeskipet er på plass på Sunnmøre for den tre dagar lange fylkesturen som Kongen og dronninga skal ha i Møre og Romsdal denne veka. Det heile startar i Fjord kommune, før reisa går vidare til Sykkylven, Vanylven, Sande og Hareid. Besøket blir runda av 1. september når kongeparet inviterer til mottaking om bord på «Kongeskipet Noreg». Skipet er også Kongeparet sin base under besøket her i fylket.

