Kongefamilien koste seg på bryllupsfest til langt på natt

Glitter, bunader, kjoler, kroner, flagg. Feststemninga har vært på topp i Geiranger.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ga hverandre sitt ja lørdag, og både norsk og internasjonal presse, og mange folk hadde møtt opp for å få med seg den store begivenheten.

Kongeparet var strålende fornøyde etter bryllupsfesten, og forlot festen i 1-tida.

Bryllup i Geiranger. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett møtte pressen etter vielsen. Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid / NRK

Til Se og Hør sier kongen at festen var veldig flott.

– Har kongen og dronningen kost seg i kveld?

– Absolutt. Det håper jeg alle har, sier dronningen.

Ved 03-tiden forlot også kronprinsfamilien festen.

Ifølge Se og Hør ville ikke kronprinsessen røpe for mye etter festen.

– Det var mange høydepunkter.

Den svenske familien forlot Hotel Union Geiranger søndag formiddag. Foto: Berit Susanne Kjølås / NRK

Bygdefest i rosa

Det var ikke bare kongefamilien som koste seg. Bygdefolket i Geiranger lagde sin egen bryllupsfest.

– Vi måtte ha rosa tema siden gjestene ikke fikk bruke rosa, sier vertinne Kristin Grande.

Hun er godt fornøyd etter dagen.

– Det har vært flotte kjoler og en veldig bra dag. Valuta for pengene.

Det var god stemning i Geiranger lørdag kveld. Foto: Christian Breidlid / NRK

12 år gamle Pernille Muren Knivsflå hadde sammen med andre laget kostyme, og koreograferte dans som de opptrådte med i Geiranger. Hun syns det var stas med så mange folk i bygda.

– Det var kult.

Bygdehyllest på bryllupsdagen i Geiranger. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Fine taler og masse god mat

Simon Eriksen Valvik er pressesjef for prinsessebryllupet, og mener den tre lager dagen feiringen på Sunnmøre har vært helt fantastisk.

Pressesjef for prinsessebryllupet, Simon Eriksen Valvik. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Folk er så fornøyde, og så glade for å få oppleve Geiranger. Det har det vært god stemning på gallamiddagen i går, fine taler og masse god mat. Folk storkoste seg.

– Det er noen som sier at mye av dette bryllupet er iscenesatt for en Netflix -dokumentar.

Hva sier du til det?

– Valget av Geiranger som sted for bryllupet er med bakgrunn i den vakre naturen som er her, og at man har lyst til å gifte seg på et sted som står på verdensarvlista. Om det er Netflix, Hello, eller Medie-Norge som bidrar til å fremme dette, så ville konsekvensen blitt den samme.

Offisielt brudebilde av Märtha Louise og Durek Verrett sitt bryllup. Foto: Maja Moan

Da brudeparet kom ut fra Hotel Union for å møte folket og posere for pressen lørdag kveld, var brudgommen tydelig betatt av sin nye kone.

– Hun er den mest fantastiske og vakre kvinnen, og jeg er så glad for at jeg har gitt mine bryllupsløfter til henne, sa Verrett.

– Vår kjærlighet har seiret mot alle odds og vil vare evig, sa prinsesse Märtha Louise til Hello Magazine, som har kjøpt eksklusive rettigheter til bryllupet, rett etter vielsen.