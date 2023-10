Konfrontasjon utanfor utestad

Det oppstod ein konfrontasjon mellom fleire personar utanfor ein utestad i Kristiansund i natt. Politiet opplyser at ingen blei skadd, men at to personar blei vist vekk frå sentrum.

Litt seinare møtte politiet igjen på desse to personane. Sidan dei ikkje hadde følgt politiet sitt pålegg om å forlate sentrum blei dei tatt med inn til arresten, melder politiet.