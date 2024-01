Konflikt ved Høgskulen i Volda

Styret ved Høgskulen i Volda ber om hjelp utanfrå for å handtere konfliktsak. Det skriv Møre-Nytt. Avisa skriv at det blei kalla inn til eit ekstraordinært styremøte like før jul. Saksdokumenta er unnateke offentlegheit, men i vedtaket står det at styret hyrer inn ekstern bistand.

Den «eksterne bistanden», som styret kallar det, skal mellom anna klargjere om det er ei varslingssak – og hente inn opplysningar og ha dialog med partane, skriv avisa. Møre-Nytt skriv at etter det dei kjenner til har det vore usemje mellom rektor og direktør ved Høgskulen i fleire saker.