Konferansefestival med underskudd

Konferansefestivalen «The North West» gikk med over en million i underskudd etter årets festival. Det viser prosjektregnskapet som ble lagt frem i dag. Styret opplyser i en pressemelding at de er fornøyd med arrangementet. Den største utfordringen var uten tvil den knappe tiden som var til rådighet for å definere, planlegge og gjennomføre konferansefestivalen.