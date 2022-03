Konferanse om Stad skipstunnel

5. mai skal det vere ein konferanse for å diskutere verdas første skipstunnel og moglegheiter for ringverknadar langs kysten. Konferansen startar om bord i Havila Capella ved avreise frå Måløy om morgonen og vert avslutta ved kai i Ålesund ut på ettermiddagen. Til konferansen er det henta inn fleire innleiarar som vil snakke om grøn skipsfart, verdiskapinga i sjømatnæringa, og korleis Stad skipstunnel kan bli eit internasjonalt reiselivsikon, meldar styringsgruppa for tunnelen.