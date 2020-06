Kompenserer for lærlingplasser

Utdanningsutvalget vedtok nylig at fylkeskommunen vil kompensere lærlinger i fylket som ble permittert på grunn av koronaviruset. Dette vil de gjøre ved å opprette fagopplæring Vg3 i skole der det ligger til rette, og i fag med fler enn sju personer per klasse. – Det er ønskelig at alle som starter på alternativ opplæring Vg3 i skole får seg læreplass i løpet av perioden, og i stedet kan gå over i en ordinær lærekontrakt, sier Seksjonsleder i Møre og Romsdals fylkeskommune Bjørnar Loe.