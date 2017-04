Kommunereformen kan gi IKT-trøbbel

Ifølge Klassekampen vil kommunesammenslåing medføre en rekke endringer i offentlige datasystemer, og det kan skape trøbbel. I dag har hver kommune egne kommunenummer.

– Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen, lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner (H) onsdag.

Men Sanner sier at dette har gått bra så langt og viser til sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke ved nyttårsskiftet.

– Det er dyktige folk som jobber med det, og tar lærdom fra den sammenslåingen, sier han.

Det er fortsatt usikkert hva prislappen for kommunereformen blir. For 2017 ligger egenkostnadene på rundt 1,27 milliarder kroner, ifølge stortingsmeldingen.

Dersom Stortinget går inn for forslaget fra regjeringen, innebærer det at 428 kommuner blir til 356 kommuner. 13 av disse kommunene blir tvunget sammen.