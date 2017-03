Kommunene mangler kapasitet

Helse Møre og Romsdal har mange ferdigbehandlede pasienter i psykiatrien som ikke kan sendes hjem fordi kommunene ikke har et godt nok mottaksapparat. Klinikksjef Kjetil Gaupset som er ansvarlig for psykiatrien i helseforetaket, håper kommunene vil gjøre mere for å ta imot denne pasientgruppen.