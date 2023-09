I mai ble kommunene bedt om å ta imot 7.000 flere flyktninger enn de allerede hadde sagt ja til.

Fristen for å gi et svar tilbake til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gikk ut 31. august, og tirsdag morgen ble det kjent at kommunene har vedtattt å bosette 34.000 flyktninger.

Norske kommuner ble bedt om å bosette totalt 38 000 i løpet av året. IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene.

- Det betyr at vi ikke er helt i mål. Nå ser vi frem til å motta svar fra resterende kommuner. Vi oppfordrer på det sterkeste til å vedta i tråd med anmodningen. IMDi vil veilede og støtte kommuner i dette arbeidet, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.

Kommuner kan få 50 000 kroner per person de bosetter utover den opprinnelige anmodningen fra IMDi.

Nedstemt

En av kommunene som har vært i tvil er Ålesund kommune. I februar vedtok de å ta imot 300 flyktninger, men i mai ble de bedt om å ta imot 170 flere. Dette ble nedstemt i formannskapsmøtet i slutten av august.

Høyre var ett av partiene som stemte imot å bosette flere flyktninger. Men ordførerkandidat Monica Molvær (H) sier det kan hende de må ta en ny vurdering.

– Forhåpentligvis har andre kommuner kapasitet til å ta unna, men hvis det fortsatt er krise må vi ta en ny vurdering senere på om vi kan ha kapasitet, sier hun.

Monica Molvær, ordførerkandidat for Høyre i Ålesund kommune, sier det er et stort arbeid å ta imot flyktninger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Flere utfordringer

Flere kommuner har fortalt at de sliter med å finne nok boliger til flyktninger, sprengt skolekapasitet og mangel på barnehageplasser.

Da Ålesund ble bedt om å ta imot til sammen 470 flyktninger, satte kommunedirektøren ned foten. Han mente at de ikke har kapasitet og ressurser til det.

Dermed ble det med et knapt flertall vedtatt å gå imot IMDis oppfordring om å bosette flere.

– Når kommunedirektøren sier vi ikke har ressurser til å ta imot flere, må vi også lytte til de fagfolka som skriver sakspapirene og gir oss informasjon. Vi må ta imot flyktningene på en god måte også, sier ordførerkandidaten.

Molvær understreker at det er et stort arbeid å ta imot flyktninger, fordi det krever mange tjenester som samarbeider.

– Imponerende innsats

Lisbeth Fransplass Røren i IMDi sier det er noen kommuner som melder at de har utfordringer med å skaffe nok boliger og tilstrekkelig kapasitet i kommunale tjenester som helse, skole og barnehage.

- Samtidig ser vi en imponerende innsats for å finne gode løsninger i en krevende situasjon. Og kommunene bosetter fortsatt i et høyt tempo. UDI har meldt om en sterk økning i ankomster de siste dagene. Det høye bosettingstempoet fortsetter utover høsten, avslutter Røren.