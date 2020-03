Kommunen setter krisestab

Ålesund kommune har satt krisestab for å være best mulig forberedt til å kunne håndtere en ventet situasjon med flere som blir smittet av koronaviruset. Det opplyser kommunedirektør Astrid Eidsvik. Krisestaben hadde første møtet mandag og vil fortløpende se an hvor ofte det er behov for å møtes. – Det er ingen dramatikk i dette. Det handler om å være best mulig forberedt for en forventet situasjon, sier Eidsvik.