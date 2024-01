Kommunen og grunneigarar er blitt einige

Sula kommune og sju grunneigarar har blitt einige om ein økonomisk kompensasjon i samband med bygginga av eit reinseanlegg på Kongshaugen i Sula. Det felles reinseanlegget for Sula og Ålesund har vore forseinkinga på grunn av manglande avtalar med grunneigarane, men dette er no på plass, skriv Sunnmørsposten.

Det betyr at det har blitt einigheit med økonomiske kompensasjonar for grunneigarane om at kommunen får bruke grunnen til å bygge vegar og administrasjonsbygg til reinseanlegget, skriv avisa.