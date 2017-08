Kommunen inviterer Dimna til feiring

Det er ei heilt spesiell stemning i Ulstein etter at friidrettstalentet Karsten Warholm sikra VM-gull i 400 meter hekk. Etter at Hødd tok ein sensasjonell siger i cupfinalen i fotball i 2012, har folket ynda å kalle kommunen sin for Gullsteinvik.

– Gjett om vi skal feire her i Gullsteinvik, seier ein av kundane på daglegvarebutikken. Butikken har sjølvsagt pynta blomsteravdelinga med norske flagg.

Ordførar Knut Erik Engh ville også hylle VM-helten og idrettslaget Dimna. Han inviterte klubben til kaffi og kaker.