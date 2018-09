Kommunen hjelper til

Det kan gå lang tid før dei evakuerte etter brannen i Kristiansund kan flytte tilbake. Mange av dei evakuerte får no hjelp frå kommunen. – Vi har laga eit evakueringssenter og stiller våre ressursar til disposisjon. Vi hjelper til så godt vi kan slik at det skal bli enklast mogleg for alle, seier kommunikasjonssjef Tore Lyngvær til NRK.