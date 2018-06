– Vi har vedtatt å gi en ekstraordinær støtte på kr 30.000 til en familie i en ekstraordinær vanskelig situasjon, sier ordfører Harry Valderhaug.

Det var han som tok opp saken på formannskapsmøtet i Giske kommune i dag og fikk flertall for å hjelpe familien med en engangssum.

NRK har skrevet om historien til Thomas (18) som har hjernekreft. Liv Astrid Roaldsnes, moren til Thomas mener den dødssyke sønnen er avhengig av hjelpen hennes hele døgnet, men kommunen vil bare betale for to timer om dagen. Det setter familien i en økonomisk vanskelig situasjon.

Valderhaug understreker at formannskapet ikke kritiserer hvordan omsorgsstønaden til familien ble beregnet.

– Beregning av omsorgsstønad er en komplisert prosess, som jeg ikke har grunnlag for å vurdere. Beslutningen vi har tatt om å gi familien 30.000 er basert på det familien har fortalt i media. Jeg mener det familien selv har fortalt i offentligheten har gitt oss et godt bilde av situasjonen og grunnlag nok til å ta en slik avgjørelse, sier ordføreren.

– Hjelper i én måned

Mamma til Thomas, Liv Astrid Roaldsnes er glad for pengene, men synes ikke kommunen unngår det egentlige problemet, omsorgsstønaden.

– Det er fint at de gir oss en engangssum for å vise at de bryr seg om oss, men 30.000 hjelper oss i en måned. Vi er takknemlig, men en engangssum hjelper oss ikke videre. Vi trenger en avklaring på antallet timer omsorgsstønad, sier Roaldsnes.

– Det er også litt provoserende at politikerne viser at de mener vi burde hatt mer støtte, men likevel ikke går inn i selve saken, som er beregningen av omsorgsstønad, legger hun til.

Klagen på kommunens avgjørelse om to timer omsorgsstønad ligger nå hos fylkesmannen.

Håper de endrer systemet

Ordføreren vil ikke gå inn i beregningen av omsorgsstønaden i denne enkeltsaken, men han håper familiens historie kan være med å skape politisk kraft som kan endre systemet.

– Det hadde vært bedre om beregning av omsorgsstønad kunne ligge hos en aktør som NAV og ikke hos kommunen. Da ville man kanskje vurdert dette på liggende vis som andre offentlige støtteordninger, sier Valderhaug.

Han har snakket med Roaldsnes i dag og på dette punktet er de enige.

– Inntil omsorgsstønaden legges under NAV skjer blir det ikke orden på dette, sier Roaldsnes.