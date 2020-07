Kommunen førebudd på konkurs

Ulstein kommune er førebudd på at Kleven kan gå konkurs og at dette også får alvorlege konsekvensar for kommuneøkonomien. Det seier ordførar Knut Erik Engh. Engh seier at det allereie har kome søknadar om økonomisk hjelp frå arbeidarar ved Kleven som ikkje får løn.