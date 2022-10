Sommartid kryr det av turistar på dei idylliske øyane i havgapet på Romdalskysten, Ona, Orten og Sandøya.

Men om hausten og vinteren er det tøffe forhold, med sterke stormar og ei ferje som ofte blir innstilt. No ropar kommunelegen Sven Walter varsku.

– Eg er bekymra for menneska som svært truleg treng transport til sjukehus i løpet av vinteren, seier Walter Det bur om lag 50 personar på dei tre øyane. Det er spesielt på Sandøya at innbyggjarane har høg alder.

Sven Walter er kommunelege for Fjørtoft og Sandøy. Foto: privat

Meiner folk bør flytte

Dersom vêret er for dårleg for helikopter i ein akuttsituasjon må pasienten bli frakta i ambulansebåt. Walter meiner at båtturen med M/S Dr Riiber kan gjere pasientane endå dårlegare.

– Det er ein fin sjøbåt, men den er liten og med høge bølger kan transporten vere svært ubehageleg, seier Walter.

Han har difor gitt råd til dei eldre i faresona om å flytte frå øyane i haust- og vintermånadane.

– I den perioden dette gjeld er det best at dei oppheld seg meir sentralt. Der dei kan kome seg enklare til sjukehus, seier kommunelegen.

Han meiner også det er opplagt at kommunen ikkje kan yte like god helsehjelp i det daglege til dei som bur langt unna. Det er svært få ferjeavgangar i løpet av ein dag.

Pasientane blir henta med ambulansebåten M/S Dr Riiber. Den skal skiftast ut i 2024. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Folk føler seg pressa

Velforeininga på Sandøya skriv i eit brev til kommunen at dei meiner forslaget til kommunelegen har bragt uro over heile øya og gjort at folk føler seg uvel.

Folk føler at dei blir pressa til å flytte.

«Det har store livskvaliteter å bo hjemme i et nærmiljø alle kjenner hverandre med øvrig familie tilstede, og som også betyr mye for alle andre som bor på øya. Dette burde det være unødvendig å utbrodere ytterligere. Vi har sett mange eksempler på at når folk flytter herfra, så faller de ofte sammen med klart dårlegare livskvalitet.», står det i brevet.

Helsetenester der dei bur

Kommunalsjef i Ålesund, Synnøve Vasstrand Synnes, beklagar dersom innbyggjarane føler seg pressa til å flytte. Kommunen skal gi folk kommunale helsetenester der dei bur. Ved større behov for helsehjelp seier ho at det er tryggare å bu nærare døgnkontinuerlege tilbod.

Også når det oppstår akutte hendingar, er det vanskelegare i havgapet.

– Transport vil alltid vere ei utfordring for dei som bur i øysamfunna. Dette er helseføretaket sitt ansvar, seie Synnes.

Klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Lars Erik Sjølmæling, seier at Dr Riiber har utført ambulansetenester for øyane i 18 år og at det er rart at kommunelegen tar opp problemstillinga no.

I januar 2024 skal helseføretaket skifte ut ambulansebåten til ein toskrogbåt, altså ein katamaran.

– Fordelen er betre plass, betre komfort og høgare snittfart i dårlege ver samanlikna med dagens ambulansebåtar, seier Sjømæling.

Det er om lag 50 bebuarar på dei tre øyane Ona, Orten og Sandøya. Foto: Roar Strøm

Trur folk fylgjer råda

Kommunelegen meiner at innbyggjarane ikkje har nokon grunn til å bli fornærma over råda hans. Han forstår at det også kan få ein økonomisk konsekvens for pasientane å leige seg bustad ein annan plass i nokre månader, men meiner det ikkje er noko problem

– Det er fornuftige argument og eg går ut ifrå at dei fylgjer råda mine, seier Walter.