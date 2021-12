Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Berre sidan 20. november har meir enn 130 små og store i sunnmørskommunen Herøy blitt smitta av korona. Det har gjort at kommunen no må sette uvaksinerte helsearbeidarar til å pleie sjuke og gamle. Fredag kritiserte kommunedirektøren dei 21 helsearbeidarane som framleis ikkje er vaksinerte:

– For meg er det eit paradoks. Det er dei aller svakaste, dei vi er sett til å beskytte, og då ville eg kanskje trudd at samtlege som jobbar der, ville gjere det ein kan for å forhindre at dei vi er sett til å beskytte mest, ikkje blir utsett for smitte, sa han til NRK.

Det blei for sterk kost for ein del av vaksinemotstandarane.

Lokalavisa Vestlandsnytt skriv at kommunedirektøren no er trua på livet. I helga skal han ha fått denne meldinga frå ein namngjeven person:

«Du skal være jævlig glad den dagen du ligger syk og innlagt, og det er uvaksinert helsepersonell som tar vare på deg. Viss du fortsetter å spre vaksinepropaganda i sosiale medier, så kommer du til å bli drept. Det er en advarsel».

Smitteutbrotet i Herøy er så omfattande at kommunen no må sette uvaksinerte helsearbeidarar til å pleie eldre og sjuke.