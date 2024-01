Kommunedeling skaper utfordringar

Apeks Fysioterapi på Digernes Næringspark har fått utfordringar som følge av kommunedelinga mellom Haram og Ålesund. Denne veka fekk dei mellom anna melding frå Pasientreiser om at dei ikkje dekker transport over kommunegrensene etter at Haram vart eigen kommune 1. januar. Det skriv Haramasnytt.

Ifølge avisa har Apeks også hatt ein driftsavtale med Ålesund kommune etter kommunesamanslåinga i 2020. Dei har også ein avtale med HELFO, og får sitt driftstilskot frå Ålesund kommune. Haramsnytt skriv at sjølv om rundt 70 prosent av pasientane kjem frå Ålesund kommune, og at verksemda er lokalisert i Ålesund, så meiner dei at det er på tide at Haram tek tilbake driftsavtalen med Apeks Fysioterapi. Det er ikkje Haram samde i, og dermed hamnar saka hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, skriv avisa.