Kommune tek over ferjekai

Ørsta kommune og Statens vegvesen har blitt samde om at kommunen tek over eigarskapen til ferjekaia på Rjånes, skriv avisa Mørenytt på nett. Ferjesambandet Eiksund-Rjånes blei innstilt etter at Eiksundsambandet blei opna hausten 2008.