Kommune går glipp av 450 000

Vestnes kommune går glipp av 450 000 kroner til drifta av Frivillegsentralen, etter at dei ikkje søkte om stønad innan fristen. Det skriv Vestnesavisa.

Kommunen søkte Lotteri- og stiftelsestilsynet ein dag for seint - og får difor ikkje pengar i år. Vestnes har klaga på avgjerda, og skriv i klagen at stønaden er eit "vere eller ikkje vere" for frivillegsentralen.