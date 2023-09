Benjamin (19) om ordførervalg: – Mer maktsyke enn lyst til å høre på folket

– Da tenker jeg at de er mer interessert i å ha ordføreren, enn å lytte til befolkninga i kommunen, sier Benjamin Vartdal fra Ørsta.

Han kunne for første gang bruke stemmeretten sin, og så frem til å kunne være med å påvirke hvordan hjemkommunen skal være.

19-åringen fulgte spent med på valget fra Nordsjøen, hvor han jobber. Og til hans store glede ble partiet han stemte på størst, nemlig Fremskrittspartiet.

Men dagen etter kom nyheten om at partiet verken får ordføreren eller varaordføreren. Det var det Høyre og Senterpartiet som fikk.

Fremskrittspartiet i Ålesund jublet over valgresultatene. De ble størst i kommunen, men vet ennå ikke om de får ordføreren. Forhandlinger pågår fortsatt onsdag ettermiddag. Foto: Jonas Otneim / NRK

Trodde det ville bli et annet utfall

– Først ble jeg fryktelig glad. Jeg er ikke så politisk engasjert, men jeg stemte Frp fordi jeg ville ha forandring. Og det så man tydelig at andre også ville, sier 19-åringen.

Men så ble det klart at Høyre slo seg sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg blir sjokkert når de snur ryggen til det største partiet, og nesten rotter seg imot dem, sier han.

Han stusser over at Høyre ikke valgte å slå seg sammen med Fremskrittspartiet og et annet mindre parti, istedenfor med fire andre.

– Befolkninga ville ha Fremskrittspartiet og Høyre-politikk inn, sier Vartdal.

Les svaret fra Høyre lengre ned.

Hvorfor er det sånn?

Det er flere eksempler rundt om i landet på at det største partiet ikke nødvendigvis får så stor makt:

Andre eksempler Ekspander/minimer faktaboks I Nærøysund fikk Senterpartiet flest stemmer, men Arbeiderpartiet fikk ordføreren og Fremskrittspartiet fikk varaordføreren.

I Kristiansund ble det Venstre det største partiet, men Arbeiderpartiet fikk ordføreren og Nordmørslista varaordføreren.

I Sauda fikk Senterpartiet flest stemmer, men Arbeiderpartiet fikk ordføreren og Høyre varaordføreren.

I Møre og Romsdal fylkesting ble Fremskrittpartiet det største partiet, men Høyre fikk fylkesordføreren og Frp varaordføreren.

NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier valget av ordfører blir tatt basert på forhandlinger og evnen partiene har til å bygge allianser.

– Så lenge et parti ikke har flertall alene, er de avhengig av å få støtte fra andre partier for å få ordføreren. Da må man ha politiske venner.

Hun sier det handler både om politiske saker, evne til samarbeid, raushet og ikke minst personkjemi.

– Mindre partier kan være dyktige der. Noen ganger snur man seg bort fra store partier fordi de oppleves som maktarrogante. Dessuten kan lokale enkeltsaker spille en stor rolle, forklarer Aglen.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Politisk farge spiller mye mindre rolle enn i rikspolitikken. De ideologiske forskjellene er ikke så store, og lite kan skille de ulike ordførerkandidatene.

Og det er slett ikke uvanlig at det største partiet ikke får ordføreren.

– Senterpartiet er et eksempel på et parti som har flere ordførere enn størrelsen skulle tilsi. Det handler om at de er i sentrum og lett kan snu seg begge veier. I tillegg er de kjent for å være gode forhandlere, såkalte hestehandlere. Men evne til samarbeid er nok avgjørende her.

– Det som har vært situasjonen i Ørsta de siste åtte årene har vært at Frp, Ap og Sp har hatt en konstellasjon. Den har vi gått inn i, mens Frp har gått ut av den, sier den nye ordføreren i Ørsta, Per-Are Sørheim (H). Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Lytter til folket

Per-Are Sørheim (H) er valgt ut som ny ordfører i Ørsta. Han sier de har hatt et godt samarbeid med Venstre og KrF i tolv år, og at de har vært deres allierte i større saker.

Han forklarer at under forhandlingene var det sentrumskandidatene som kom med det beste tilbudet: At Høyre skulle få ordføreren.

– Det tilbudet fikk vi ikke fra Frp. Vi har egentlig ikke fått et skikkelig tilbud fra dem. Det er realiteten i denne saken, hevder Sørheim.

Ved å inngå samarbeid med de fire partiene ender de opp med flertall.

– Og da lytter vi til folket, sier ordføreren.

Benjamin Vartdal er enda mer motivert til å bruke stemmeretten sin fremover. Foto: Kristoffer M. Grimstad

19-åringen sier dette gir han enda mer lyst til å bruke stemmeretten sin.

– De er mer maktsyke enn de har lyst til å høre på folket. Jeg blir litt forbanna, men det skal ikke stoppe meg fra å stemme. Neste gang skal jeg stemme to ganger, konkluderer Vartdal.