Kommunalsjefar på plass

Alle kommunalsjefar er no tilsett i Haram, som blir eigen kommune igjen frå årsskiftet. Dei to siste som er tilsett er innan helse og omsorg og skule og barnehage. Det har i vår gradvis blitt tilsett ulike kommunalsjefar, og no er leiargruppa til kommunedirektør Anders Hammer fullstendig.