Kommer med kritikk

En granskingsrapport fra selskapet Deloitte kommer med knusende kritikk av måten Fylkeshuset AS opptrådte da de kjøpte selskapet R8Me fra en ansatt i fylkeskommunen. De får også kritikk for organiseringen av selskapet Fylkeshuset AS. Det skriver Sunnmørsposten.

Kritikken rammer hardt tidligere fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik og juridisk sjef Gudmund Lode. Ifølge avisen tilbakeviser begge to deler av kritikken i tre brev som de har levert som tilsvar.

Rapporten fra Deloitte skal opp til behandling i Kontrollutvalget torsdag i neste uke.