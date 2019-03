Kommer 5,2 milliarder bedre ut

Det blir langt dyrere å bygge Møreaksen enn Romsdalaksen, mener konsulentselskapet HRProsjekt. Fagsjef Michael Madsen i HRProsjekt la frem en samfunnsanalyse som sammneligner de to prosjektene under et møte i Vestnes i kveld. I følge analysen kommer Romsdalsaksen 5,2 milliarder kroner bedre ut enn Møreaksen i netto nytte. HRP-prosjekt har laget analysen på oppdrag fra Romsdalsaksen.