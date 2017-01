Kom til Indre Nordmøre og få jobb

Flere må få øynene opp for at arbeidslivet på indre Nordmøre går godt, sier lederen for Halsa Næringsforening, Tormod Ellingsen.Mange av bedriftene på indre trenger mer arbeidskraft, så det er ikke noen grunn til å gå arbeidsledig i byene, sier han.