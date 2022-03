Kom seg over i ein annan båt

Det var to personar om bord i båten som fekk slagside og tok inn vatn på Ellingsøya. – Dei hadde sjølv ringt hovudredningssentralen og sagt frå. Dei tok seg så over i ein annan båt og blei berga i land, fortel Per Åge Ferstad, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt. Dei to skal ikkje ha blitt skadd i hendinga.