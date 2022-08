Kom på 18. plass i sportsdrill-VM

Amalie Skeide Sandvik fra Ålesund sportsdrill kom på 18. plass i VM i sportsdrill i Italia. Ifølge Sunnmørsposten klatret hun opp to plasser etter innledende runde. 20-åringen, som vant Norske Talenter i 2019, deltok i verdensmesterskapet for seniorer for første gang.