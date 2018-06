Kom over i motsatt kjørefelt

Den ene bilen som var involvert i trafikkuhellet på fylkesveg 64 på Eide, kom over i motsatt kjørefelt, melder politiet. Den møtende bilen forsøkte å svinge unna og har fått skader som følge av dette, melder politiet. En tredje bil kjørte inn i bilen som svingte unna. Bilen som kom over i motsatt kjørefelt står på et jorde, og bilføreren fikk lettere skader.