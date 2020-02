Kom kjørende rett etter skredet

Kay Edvin Sættem Nessæther kom kjørende rett etter at skredet hadde gått over veien i Settemsdalen.Han var på vei til jobb i 07:30-tiden torsdag morgen. – Det er skummelt, for skolebussen kjører også her, sier Nessæther. Skolebussen skullle ha kjørt der like etterpå. Skredet førte til at bygda Bøfjorden en periode var isolert men like etter klokka 09 meldte veitrafikksentralen at ett felt er åpnet. Opprydningsarbeidet pågår fremdeles.