Kom ikkje tilbake som avtalt

Det var drivaren av Innerdalshytta som melde ein turgåar sakna fredag kveld. Eigedelane til mannen ligg att i hytta, fordi han berre skulle på dagstur. Operasjonsleiar Per Åge Ferstad seier at det er eit stort område dei leitar i, men at det er gode leiteforhold.