Kom fra Trysil for å vise støtte

Mange har fredag igjen møtt opp ved veien opp til Haramsfjellet for å markere sin motstand mot det planlagte vindkraftanlegget. En av de som har tatt turen er Gunn Bente Stenbrenden. Hun har kommet fra Trysil og har tilbragt nesten ei uke på Haramsøya. – Jeg vil gjerne vise min motstand mot de vindturbinene som skal komme her. Jeg har de på andre siden av sjøen min der jeg bor. I utgangspunktet trodde jeg ikke det skulle være så ille, men det er rett å slett voldtekt og ødeleggelse av naturen som skal være til rekreasjon, sier hun. Stenbrenden tror det hjelper at hun kommer til Haramsøya for å støtte lokalbefolkningen og mener det er realistisk å tro at de kan klare å stoppe utbyggingen.