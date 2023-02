Kolskogen klar for Aalesund

Ole Martin Kolskogen er klar for Aalesund og skal spille for klubben fram til etter 2025-sesongen. Forsvareren ga seg i Jerv etter forrige sesong. Der var han på lån fra Brann. – Det har vært interesse en stund nå fra Aalesund, og det var deilig at det gikk i boks. Jeg søkte etter en ny klubb nå, hvor jeg kan få ro på meg til å ta det neste steget, og Aalesund virket som en utrolig fin klubb å gjøre det, sier Kolskogen til AaFKs hjemmeside.