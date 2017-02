Kollisjon på Sjøholt

Det var i halv ti tida at politiet fikk melding om ulykken. Begge de store bilene har kjørt i retning vestover mot Ålesund.

Tre til sykehus

Ambulansehelikopteret på vei til å hente en skadd person etter kollisjonen på Sjøholt i Ørskog onsdag morgenl Foto: Tipser

Politiet melder at to personer ble fraktet i ambulanse og en i ambulansehelikopter til Ålesund Sykehus. Ulykken skjedde i en 70-sone, men det er ikke noen som tyder på at bilene hadde så stor fart i sammenstøtet.

Føreren av den fremste norskregistrerte skapbilen har forklart at han skulle svinge av Europaveien og la seg ut i veibanen for å ta en u-sving. Da kom vogntoget bak og kjørte inn i siden på bilen foran.