Kollisjon på Innfartsvegen

To bilar har kollidert på E 136 Innfartsvegen i Ålesund. Det er full stopp i trafikken på veg ut av sentrum. Ulukkesstaden er like ved der vegen frå eitt til to køyrefelt. Politiet er på staden. Tre persona er involvert, og skal vere lettare skadd. Det skriv politiet på Twitter.